Полицейские изъяли синтетические наркотики у двух жителей Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух местных жителей.

На улице Севастопольской сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный житель Саранска 21-летнего возраста, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,07 г.

На улице Энгельса стражи порядка задержали ранее судимого горожанина 1995 года рождения, который имел при себе синтетические наркотики массой 1,22 г.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф