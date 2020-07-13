В Чамзинском районе был осужден мужчина, жестоко избивший своего друга

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего друга.

Было установлено, что в гости к 36-летнему жителю посёлка Комсомольский пришел его 51-летний приятель. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент гость плюнул на пол. Владелец жилья попросил товарища убрать за собой. Последний не только проигнорировал данную просьбу, но и демонстративно плюнул ещё несколько раз. Владельца жилья возмутило поведение друга, вследствие чего он принялся его избивать. После избиения гость ушел домой.

На следующий день самочувствие пострадавшего ухудшилось, по причине чего он обратился за помощью в больницу. Медики диагностировали у мужчины многочисленные травмы головы и лица, а также перелом ребра.

Решением суда в отношении 36-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

Также читайте о том, что житель Мордовии, провожая друга в армию, несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного ружья.

Источник: 13.мвд.рф