Мошенники обманывают жителей Мордовии под предлогом покупки цветов

В Мордовии неизвестные мошенники обманывают граждан под предлогом покупки цветов.

Некоторое время назад 39-летняя жительница Саранска в одной из социальных сетей решила заказать букет цветов. Горожанка связалась с продавцом, который сообщил, что для оформления заказа она должна предоставить реквизиты своей банковской карты. Женщина продиктовала незнакомцу необходимую информацию. После этого гражданка обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме более 11 тыс. рублей.

Также недавно директору одного из предприятий Рузаевки позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником надзорного ведомства и сообщил о том, что организацию скоро посетят проверяющие из Москвы. По словам незнакомца, последние должны были проверить соблюдение на заводе рекомендаций по профилактике коронавируса. Также якобы представитель надзорного ведомства заявил, что для проверяющих нужно подготовить пять букетов цветов. На этом разговор завершился. Спустя несколько минут директору предприятия позвонил другой гражданин, который представился курьером цветочного магазина и сообщил, что букеты будут доставлены после перечисления денежных средств в сумме 22,6 тыс. рублей через мобильное приложение. Руководитель завода понял, что имеет дело с мошенниками. Мужчина, завершив беседу с якобы курьером, обратился в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф