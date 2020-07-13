Мошенники под предлогом игры на бирже оформили кредит на жительницу Мордовии

В Ардатовском районе интернет-мошенники ограбили местную жительницу.

В мае нынешнего года 61-летнеяя жительница одного из населенных пунктов указанного района и её сын решили заняться торговлей на бирже. Для участия в брокерских торгах они нашли специализированный сайт, который являлся таковым лишь номинально. На самом деле данный сайт был создан мошенниками для похищения денег у граждан.

Якобы брокеры сообщили, что для участия в торгах женщина должна установить на свой компьютер специальную программу. Последняя выполнила данное требование. С помощью упомянутой программы мошенники получили полный доступ к компьютеру пострадавшей. Преступники от имени женщины в онлайн-приложении банка оформили на неё кредит на сумму 130 тыс. рублей. Затем эти деньги были перечислены на лицевой счет гражданки, открытый на брокерской площадке. Мошенники заявили, что данные денежные средства женщина выиграла на торгах. После этого деньги были переведены на другой счет, зарегистрированный за пределами России.

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Источник: 13.мвд.рф