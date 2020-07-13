В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Семашко

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Семашко.

В период с 08:00 14 июля до 24:00 19 июля движение и стоянка транспортных средств будут ограничены в районе пересечения указанной улицы с улицей Веселовского.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по замене аварийных строительных конструкций и трубопроводов полупроходного канала теплотрассы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru