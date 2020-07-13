Жительница Ромодановского района подозревается в краже мобильного телефона у знакомого

В Ромодановском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже мобильного телефона у своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что несколько дней назад 44-летняя гражданка, находясь в доме своего знакомого, распивала алкогольные напитки в компании владельца жилья и ещё нескольких человек. В определенный момент женщина попросила у 39-летнего участника застолья мобильный телефон. Совершив звонок, гражданка вернула устройство знакомому. Последний положил мобильный телефон на крыльцо. Улучив момент, когда рядом никого не было, женщина похитила гаджет. Спустя некоторое время гражданка продала украденный мобильный телефон за 500 рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Выяснилось, что гражданка имеет судимость за совершение аналогичного преступления. Из мест лишения свободы она вернулась в 2008 году.

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Источник: 13.мвд.рф