В Саранске разыскивается мужчина, который принес в банк фальшивую денежную купюру

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который принес в банк фальшивую денежную купюру.

Несколько дней назад неизвестный гражданин в возрасте 50-60 лет принес в один из банков Саранска поддельную денежную купюру номиналом 100 долларов. Сотрудница финансового учреждения, принявшая банкноту, обнаружить признаки подделки не смогла. То, что денежная купюра является фальшивой, выявил другой работник банка.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или местонахождении гражданина, принесшего в финансовое учреждение поддельную денежную купюру, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 47-77-71 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф