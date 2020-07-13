В Ардатовском районе по вине пьяного водителя иномарки произошло смертельное ДТП

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 64-летний гражданин.

Происшествие произошло днём 10 июля на 2-м километре дороги, соединяющей Ардатов, Октябрьский и Красные Поляны. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Iran Khodro Samand в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений 64-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Водитель был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф