В Кочкуровском районе ДТП унесло жизнь 44-летнего мужчины

В Кочкуровском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 44-летнего гражданина.

Инцидент произошел вечером 11 июля на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Семилей, Новотягловка и Новые Турдаки. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля марки «Шевроле-Нива» в определенный момент движения потерял контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Автомобилист и его 44-летний пассажир были доставлены в больницу. Водитель был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи. Пассажир скончался от полученных в результате ДТП травм.

Ранее сообщалось о том, что в Ардатовском районе по вине пьяного водителя иномарки произошло смертельное ДТП.

Источник: гибдд.рф