В Саранске в ДТП погиб 35-летний мотоциклист

В Саранске в результате ДТП погиб 35-летний мотоциклист.

Происшествие произошло в ночь на 12 июля на территории посёлка Николаевка. По предварительной информации, 35-летний водитель мотоцикла марки «Кавасаки» во время движения по улице Ленина, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки ВАЗ-2112, который ехал впереди.

Мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу, а его 29-летняя попутчица была госпитализирована в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений Саранска.

Выяснилось, что у 35-летнего гражданина не было мотошлема. Также известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Ранее сообщалось о том, что в Кочкуровском районе ДТП унесло жизнь 44-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф