В Ромодановском районе в результате ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний мотоциклист.

Происшествие произошло вечером 12 июля на 4-м километре дороги, соединяющей Ромоданово, Красный Узел и Липки. По предварительной информации, 15-летний парень, управлявший мотоциклом марки «Минск», совершая разворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся в попутном направлении автомобилю марки «Дэу», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Мотоциклист был госпитализирован.

Выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован.

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Источник: гибдд.рф