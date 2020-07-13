В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 18-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 18-летняя девушка.

Инцидент произошел днём 12 июля на улице Победы. По предварительной информации, 26-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Опель-Астра», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 18-летней пассажирке «Лады». В отношении водителя данного транспортного средства был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф