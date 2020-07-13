В Атюрьевском районе опрокинулся скутер под управлением пьяного 18-летнего парня

В Атюрьевском районе пьяный водитель скутера устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

В селе Большой Шуструй вечером 12 июля на улице Центральной опрокинулся скутер, которым управлял 18-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, в определенный момент движения парень, не имеющий водительского удостоверения, потерял контроль над управлением.

Молодой человек скрылся с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. Парень самостоятельно обращался за помощью в больницу.

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Источник: гибдд.рф