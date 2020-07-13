В Атюрьево водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю велосипедистку

В Атюрьево 12-летняя велосипедистка попала под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 11 июля возле дома №32, расположенного по адресу – улица Центральная. Автомобиль марки «Киа», которым управлял 22-летний парень, совершил наезд на 12-летнюю велосипедистку, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская межрайонная больница».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф