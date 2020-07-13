В Ельниковском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля

В Ельниковском районе пострадал 30-летний водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля.

ДТП произошло поздним вечером 11 июля на 94-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф