В Саранске водитель легковушки сбил подростка на пешеходном переходе

В Саранске 16-летний парень попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 11 июля на территории Октябрьского района города. На улице Волгоградской 35-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф