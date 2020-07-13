В Саранске водитель легковушки сбил подростка на пешеходном переходе

В Саранске 16-летний парень попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.
Происшествие произошло утром 11 июля на территории Октябрьского района города. На улице Волгоградской 35-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Также читайте о том, что недавно в Саранске в результате ДТП погиб 35-летний мотоциклист.
Источник: гибдд.рф