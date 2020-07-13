В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 14 июля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 14 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 14 июля на территории республики будут иметь место порывы юго-восточного ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду. Кроме того, завтра в регионе ожидается гроза.

Гражданам следует соблюдать правила безопасности, избегая деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

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Источник: 13.mchs.gov.ru