В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 10 июля на 443-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 43-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», двигаясь на высокой скорости, не смогла удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на обочину, а после этого врезалось в столб.

Женщина, управлявшая иномаркой, и её 53-летний пассажир были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф