В Саранске женщина, управлявшая легковушкой, сбила 4-летнего ребенка

В Саранске женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, сбила ребенка на самокате.

ДТП произошло днём 10 июля во дворе дома №12, расположенного по адресу – улица Энергетическая. Легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находилась 36-летняя гражданка, совершил наезд на 4-летнего мальчика, внезапно выехавшего на самокате из-за зеленых насаждений.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф