В Темниковском районе легковушка врезалась в трактор

В Темниковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора.

Происшествие произошло утром 10 июля на 16-м километре дороги, соединяющей Краснослободск и Темников. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211540, превысив скорость, врезался в трактор марки МТЗ, который двигался по краю проезжей части.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф