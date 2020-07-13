В Ичалковском районе горел гараж

В Ичалковском районе произошло возгорание гаража.
Вечером 12 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Рождествено. На улице Садовой загорелся гараж.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил гараж на площади 12 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru