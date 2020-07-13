В Мордовии утонули два местных жителя

В Мордовии утонули два человека.

В Рузаевском районе 43-летний мужчина утонул во время купания на водоеме, расположенном в селе Сузгарье.

В Ромоданово во время купания ушел под воду 22-летний молодой человек. Труп парня был обнаружен на расстоянии 20 метров от берега.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверки по фактам гибели указанных граждан.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Также читайте о том, что в Ардатовском районе на минувших выходных по вине пьяного водителя иномарки произошло смертельное ДТП.

Источник: vk.com/pro_10tvrm