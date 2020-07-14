В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Коваленко

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по улице Коваленко.

До 23:00 15 июля движение и стоянка транспортных средств будут ограничены на участке указанной улицы, пролегающем от проспекта 60 лет Октября до улицы Войнова.

Рассматриваемое ограничение было введено по причине проведения работ по ремонту проезжей части.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Семашко. Ограничение в районе пересечения указанной улицы с улицей Веселовского будет действовать до 19 июля.

Источник: adm-saransk.ru