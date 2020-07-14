Житель Мордовии, ударивший знакомого топором по голове, отправится в тюрьму

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил своего знакомого топором по голове.

Преступление было совершено в конце февраля нынешнего года на автозаправочной станции, расположенной в Зубовой Поляне. Было установлено, что 39-летний гражданин случайно встретил своего 35-летнего знакомого, с которым ранее у него сложились неприязненные отношения. Мужчины вспомнили причины разногласий, вследствие чего вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта, имевший при себе топор, стал размахивать им перед оппонентом. В определенный момент 35-летний гражданин выхватил топор из рук знакомого, а затем нанес пострадавшему несколько ударов по голове.

Медики диагностировали у 39-летнего мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и колотые раны затылка.

Решением суда в отношении 35-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф