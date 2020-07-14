В Ардатовском районе сгорела заброшенная постройка

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Утром 13 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Луньга. На улице Центральной загорелась заброшенная постройка. Пламя уничтожило строение на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru