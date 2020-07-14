На минувших выходных была проведена санитарная обработка Саранска

На минувших выходных в Саранске была проведена санитарная обработка.

В ночь на 11 июля специалистами радиационной химической и биологической защиты было обработано более 100 километров дорог с твердым покрытием.

В дневное время обрабатывались вокзалы (автовокзал и железнодорожный), образовательные учреждения, объекты социального обслуживания, парки, аллеи, подъезды и другие объекты с массовым пребыванием людей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru