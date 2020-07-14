В Саранске сотрудник ГИБДД помог пострадавшей от укуса змеи женщине вовремя добраться до врачей

В Саранске сотрудник ГИБДД помог женщине, которую укусила змею, вовремя добраться до медиков.

Инспектор дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС УГИБДД МВД по Мордовии, майор полиции Александр Осипов в паре со стажером в составе патруля находился на маршруте по улице Веселовского. В определенный момент к служебному транспортному средству подбежал мужчина, который сильно волновался. Данный гражданин сообщил, что в салоне принадлежащей ему машины находится его сестра, которую нужно в кратчайшие сроки доставить в ближайшую больницу. Мужчина пояснил, что во время сбора ягод за чертой города женщину укусила змея.

Включив проблесковые маячки и используя громкоговорящее устройство, страж порядка сопроводил машину с пострадавшей до приемного отделения городской больницы. В медицинском учреждении женщина потеряла сознание. Гражданка была помещена в реанимационное отделение.

В настоящее время пострадавшая идет на поправку. Женщина и её родственники выражают огромную признательность майору полиции Александру Осипову.

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Источник: 13.мвд.рф