В Атюрьевском районе в ДТП пострадал 58-летний мужчина

В Атюрьевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 58-летний гражданин.

Указанное происшествие произошло утром 13 июля на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 58-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель «Лады» был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф