В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны два пьяных автомобилиста.

Ранним утром 13 июля на 190-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 21-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 13 июля в Саранске сотрудники ГИБДД на улице Р. Люксембург остановили автомобиль марки «Шевроле-Круз» под управлением пьяного 43-летнего мужчины.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Источник: гибдд.рф