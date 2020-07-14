В Мордовию прибыли 33 передвижных медицинских комплекса

В Саранске 13 июля на площади Победы состоялась церемония передачи ключей от передвижных медицинских комплексов и машин скорой медицинской помощи больницам республики.

В Мордовию в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» были доставлены 33 передвижных медицинских комплекса (в их числе 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 маммографов, 4 стоматологических комплекса, 3 флюорографа), а также 10 автомобилей скорой помощи.

Новая техника оснащена по самым современным стандартам. Имеется всё необходимое оборудование для диагностики заболеваний и оказания экстренной помощи. Медицинские комплексы будут выезжать в села для проведения диспансеризации, профосмотров, прививок, наблюдения за беременными, новорожденными, гражданами старшего поколения и с хроническими заболеваниями. Лечебно-диагностическую помощь в передвижной поликлинике могут получить до 50 человек в день.

Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от новых медицинских машин главным врачам лечебных учреждений республики.

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Источник: e-mordovia.ru