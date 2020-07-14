В Мордовии у пяти выпускников аннулировали результаты ЕГЭ

В Мордовии у нескольких выпускников аннулировали результаты ЕГЭ.

Пять выпускников 13 июля получили крайне неприятное известие о том, что их результаты сдачи ЕГЭ были аннулированы. Это произошло из-за того, что один из них использовал шпаргалку, а остальные пришли на экзамен, имея при себе средства связи.

Стоит упомянуть, что 6 июля в Мордовии были аннулированы результаты ЭГЕ выпускника, который опубликовал задания на одном из сайтов.

Министр образования Мордовии Галина Лотванова сообщила, что в случае аннулирования результатов экзамена право пересдачи не предоставляется.

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Источник: info-rm.com