Житель Инсара, который до смерти избил гражданскую жену, пойдет под суд

В Инсаре суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил свою гражданскую жену.

Вечером 2 мая нынешнего года 32-летний житель Инсара распивал спиртные напитки в компании своей 33-летней гражданской жены. В ходе попойки между сожителями вспыхнула ссора на почве ревности. В процессе выяснения отношений мужчина жестоко избил гражданскую жену руками и ногами. После этого житель Инсара вызвал медиков. Пострадавшая была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась от полученных в результате избиения травм.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф