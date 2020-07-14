Житель Саранска стал жертвой мошенника, представившегося сотрудником банка

В Саранске местный житель лишился денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Несколько дней назад жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники намереваются похитить денежные средства со счета горожанина. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что для проведения операции по пресечению преступных действий мужчина должен продиктовать данные своей банковской карты. Горожанин предоставил незнакомцу необходимую информацию. После этого житель Саранска обнаружил, что с его счета были списаны денежные средства в сумме 130,9 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Инсара, который до смерти избил гражданскую жену, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф