Житель Большеигнатовского района фиктивно прописал в своем доме нескольких граждан Таджикистана

В Большеигнатовском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких иностранцев.

Стражами порядка было установлено, что в начале июня нынешнего года 25-летний безработный житель села Киржеманы фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме четырех граждан Таджикистана 1973, 1980, 1995 и 1998 годов рождения.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф