Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.

В Пролетарском районе города стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Пушкина, задержали 43-летнего безработного жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы наркотики массой 0,38 г.

В отношении 43-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф