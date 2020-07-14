В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Утром 13 июля в одной из квартир жилого дома №52А, расположенного по адресу – улица Коваленко, вспыхнул огонь. Пламя повредило внутреннюю отделку кухни на площади, составляющей 15 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина рассматриваемого происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru