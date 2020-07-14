В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Мисс лето»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс под названием «Мисс лето».

Все участницы указанного конкурса очень ответственно отнеслись к подготовке мероприятия.

Программа рассматриваемого конкурса включала в себя три этапа, среди которых творческий номер, конкурс художественно-прикладного творчества и демонстрация костюма.

В творческом номере участницы показали свои таланты и мастерство. На втором этапе конкурсантки изготовили дизайнерское средство индивидуальной защиты. В рамках третьего этапа осужденные продемонстрировали элегантность, грацию и красоту, демонстрируя свои костюмы.

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Источник: 13.fsin.su