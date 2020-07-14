Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы от жительницы Москвы, обнаружили и изъяли 461 сим-карту, 5 флеш-карт и 4 микросхемы для зарядных устройств. Запрещенные предметы были спрятаны в кусках хозяйственного мыла.

Сотрудники ИК-11 на прилегающей к учреждению территории обнаружили и изъяли сверток, в котором находились мобильный телефон, 2 колоды игральных карт и 4 сим-карты.

Сотрудниками ИК-5 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 18 годам и 7 месяцам лишения свободы от жительницы Санкт-Петербурга, были обнаружены и изъяты мобильный телефон, сим-карта и наушники.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su