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Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов

Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы от жительницы Москвы, обнаружили и изъяли 461 сим-карту, 5 флеш-карт и 4 микросхемы для зарядных устройств. Запрещенные предметы были спрятаны в кусках хозяйственного мыла.

Сотрудники ИК-11 на прилегающей к учреждению территории обнаружили и изъяли сверток, в котором находились мобильный телефон, 2 колоды игральных карт и 4 сим-карты.

Сотрудниками ИК-5 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 18 годам и 7 месяцам лишения свободы от жительницы Санкт-Петербурга, были обнаружены и изъяты мобильный телефон, сим-карта и наушники.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su