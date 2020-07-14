В Мордовии осужденных женщин готовят к жизни после освобождения

Психологами исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии проводится программа социально–психологического тренинга для подготовки осужденных женщин к освобождению.

Участниками тренинга являются лица, претендующие на условно-досрочное освобождение, а также те, которым до конца срока осталось не более полугода.

Задачами тренинга являются: коррекция представлений осужденных о себе, формирование гуманистической установки по отношению к другим людям, расширение сферы осознания мотивов преступного поведения и т.д.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su