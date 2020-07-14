В Саранске горел мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Указанное происшествие произошло днём 13 июля. Возле дома №125, расположенного по адресу – улица Московская, загорелся мусор в металлическом контейнере.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор в металлическом контейнере на площади 1 кв. м.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар в квартире. В результате данного пожара никто не пострадал.
Источник: 13.mchs.gov.ru