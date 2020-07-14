В Саранске горел мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Указанное происшествие произошло днём 13 июля. Возле дома №125, расположенного по адресу – улица Московская, загорелся мусор в металлическом контейнере.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в металлическом контейнере на площади 1 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru