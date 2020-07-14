В Саранске за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составили 75 протоколов

В Саранске мобильные группы контроля продолжают рейды по соблюдению санитарных требований в автобусах, в том числе малой вместимости, троллейбусах, а также такси.

Проверочные мероприятия проводятся ежедневно.

С начала проведения рейдов в общественном транспорте (26 мая) по 12 июля проверено 12529 транспортных средств, на пассажиров-нарушителей масочно-перчаточного режима составлено 75 протоколов, 5250 человек после замечаний на месте надевали маски или перчатки.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru