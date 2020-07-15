В Саранске бывший работник завода обвиняется в получении взяток

В Саранске предстанет перед судом бывший работник одного из местных предприятий, который обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2015-2016 годах обвиняемый, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения федерального казенного предприятия «Саранский механический завод», получал от представителей коммерческих организаций денежные вознаграждения за продвижение их интересов, выражающееся в заключении с так называемыми нужными фирмами контрактов на поставку продукции для нужд механического завода. В общей сложности бывший работник предприятия получил более 765 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru