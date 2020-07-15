В Саранске осудили жительницу Ижевска, обвиняемую в вовлечении девушек в занятие проституцией

В Саранске суд вынес приговор в отношении 29-летней жительницы Ижевска, обвиняемой в вовлечении девушек в занятие проституцией.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре 2014 года 29-летняя жительница Ижевска стала участницей преступной группы, специализировавшейся на проституции. Глава данной группировки в нескольких городах России создал притоны, в которых были так называемые управляющие. Жительница Ижевска контролировала деятельность подобной противозаконной организации по оказанию интимных услуг в Саранске. Притон располагался в здании, расположенном по адресу – улица Коммунистическая. Сама жительница Ижевска интимные услуги не оказывала.

Осужденная вовлекла в занятие проституцией шесть девушек, обещая им быстрый и большой доход, а также гибкий рабочий график.

Решением суда в отношении жительницы Ижевска была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Также читайте о том, что в Саранске бывший работник завода обвиняется в получении взяток.

Источник: 13.мвд.рф