В Темникове горел жилой дом

В Темникове произошло возгорание жилого дома.
Днём 14 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Дорожной. Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили, что горит частный жилой дом №27. Владельцем данной постройки является 56-летний мужчина. Пламя повредило дом на площади 120 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание частного жилого дома.
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Источник: 13.mchs.gov.ru