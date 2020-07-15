В Темникове горел жилой дом

В Темникове произошло возгорание жилого дома.

Днём 14 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Дорожной. Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили, что горит частный жилой дом №27. Владельцем данной постройки является 56-летний мужчина. Пламя повредило дом на площади 120 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание частного жилого дома.

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Источник: 13.mchs.gov.ru