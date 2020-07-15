В Саранске коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия шквалистого ветра

В Саранске 14 июля сильный ветер за несколько минут повалил деревья, на некоторых участках они вырваны с корнем, перевернул остановочные павильоны и сорвал с них кровлю, повредил крыши домов, газопровод, опоры наружного освещения, оборвал линии электропередач.

Муниципальные предприятия весь вечер и всю ночь ликвидировали последствия шквалистого ветра.

Изначально были убраны деревья и различные конструкции, упавшие на дороги и тротуары. Ранним утром началась уборка территорий, прилегающих к детским садам и школам.

В ликвидации последствий стихии 15 июля задействовано 790 человек и около 150 единиц техники.

В Саранске повреждено 98 деревьев по 68 адресам, 6 остановочных павильонов и 7 участков газопровода.

Нарушенное в результате шквалистого ветра электроснабжение многоквартирных домов было восстановлено к 19:00 14 июля, к 08:00 15 июля – частных домов в селе Макаровка.

В ЕДДС Саранска на 23:00 14 июля поступило 5 сообщений о поврежденных автомобилях, 4 обращения о повреждении кровли, 87 заявок об обрыве линий электропередач, 6 – о дефектах опор наружного освещения.

В настоящее время работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

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Источник: adm-saransk.ru