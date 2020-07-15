В Саранске началась сезонная торговля

На территории Саранска стартовала сезонная торговля.
В нынешнем году в Саранске планируется разместить 31 точку по продаже кваса и лимонада, 26 – мороженого и прохладительных напитков, 5 – сувенирной продукции.
Все точки выставляются строго по утвержденной схеме нестационарных объектов торговли, а также подлежат обязательному контролю со стороны администрации.
По информации, которая была опубликована пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru