В Саранске в ближайшие часы ожидаются ливень, гроза и град

В Саранске в ближайшие часы ожидается существенное ухудшение погоды.

Синоптики предупреждают о том, что в течение 3-6 ближайших часов на территории города ожидаются ливень, гроза и град. При грозе будут иметь место порывы ветра, скорость которых будет достигать более 20 метров в секунду. Аналогичная метеорологическая обстановка также может наблюдаться в других населенных пунктах Мордовии.

В случае грозы гражданам не следует находиться на крыше и около заземлителя (проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru