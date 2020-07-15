В Мордовии предприниматели перечислили РКБ №4 деньги на приобретение компьютерного томографа

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия», в которое входят ведущие предприятия малого, среднего и крупного бизнеса региона, перечислило Республиканской клинической больнице №4 деньги на приобретение компьютерного томографа стоимостью 5,5 млн рублей.

Указанный аппарат позволит проводить своевременную диагностику осложнений от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничных пневмоний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru