В Саранске была обеспечена газификация трех новых жилых домов

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили работы по газификации трех новых многоквартирных жилых домов, расположенных в северо-восточной части города.

В ближайшее время 270 владельцев квартир смогут воспользоваться природным газом.

Газовики построили около 250 метров подводящего газопровода и внутриплощадочных сетей с установкой четырех шкафных газораспределительных пунктов.

В квартирах были установлены и подключены двухконтурные газовые котлы и четырехконфорочные плиты, смонтированы приборы учета газа и системы автоматического контроля загазованности.

Также читайте о том, что в Мордовии предприниматели перечислили РКБ №4 деньги на приобретение компьютерного томографа.

Источник: e-mordovia.ru