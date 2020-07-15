Главу Мордовии возмутил ход дорожных работ в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков на минувших выходных проинспектировал объекты строительства на территории Саранска.

На строительной площадке нового хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы, несмотря на выходной день, работа велась активно. Владимир Волков отметил, что работы ведутся без отставания от графика, а также подчеркнул, что текущие темпы нужно сохранить. Общая стоимость данного объекта составляет более 2 млрд рублей, половина этих средств будет направлена на медицинское оборудование последнего поколения. Завершить строительство нового хирургического корпуса планируется в декабре следующего года.

Состояние дорожных объектов главу республики категорически не удовлетворило. Проехав по улицам Фурманова, Солнечной, 1-й Промышленной и Мичурина, Владимир Волков обнаружил, что рабочих на объектах нет, хотя они уже давно должны были начать ремонт. Глава Мордовии подверг руководство города негативной критике за медлительность, проявленную при организации рассматриваемых работ, а также заявил, что нужно предметно разбираться в сложившейся ситуации и привлекать к ответственности виновных.

Особое возмущение Владимира Волкова вызвало отсутствие проекта на капитальный ремонт улицы Фурманова. Без проведения реконструкции коллектора по указанному адресу ремонт дороги невозможен из-за постоянных аварий на участке водопровода.

Владимир Волков отметил, что проектирование дороги по улице Фурманова находится в зоне ответственности администрации Саранска, а то, что до сих пор к этим работам не приступили, вызывает как минимум недоумение, а как максимум - серьезные вопросы к руководству города.

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Источник: e-mordovia.ru